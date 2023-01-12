أحزاب سياسية: استخدام تركيا الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا جريمة بحق الإنسانية ويجب محاسبتها

نظراً لعجزها أمام مقاومة قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، لجأت دولة الاحتلال التركي إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وقصفت بها مناطق الدفاع المشروع، بهدف القضاء على المقاومة، واحتلال المنطقة، إلا أن عزيمة وإصرار مقاتلي الكريلا على المقاومة تزداد ضد الفاشية التركية.

وبهذا الصدد قال رئيس حزب التآخي الكردستاني عدنان كًيلو "من المعروف أن الدولة التركية كانت إحدى الدول الموقعة على اتفاقية جنيف في عام 1925 والتي تمنع استخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن منذ عامين أو أكثر قامت الدولة التركية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي حرية كردستان".

وتساءل عدنان كًيلو عن سبب الصمت الدولي حيال استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية، وأضاف "لم نسمع من منظمة أو وكالة حكومية ما يحصل ضد قوات حرية كردستان، ولم نرى أي إدانة من قبلهم".

عضوة المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD عبير الخليل أكدت، أن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ضد قوات الكريلا هي جريمة بحق الإنسانية ومنافية للأخلاق".

وأضافت "نحن اليوم في مناطق شمال وشرق سوريا قد تقصفنا تركيا بالأسلحة الكيماوية فهي استخدمت الكيماوي في عام 2019 على مدينة رأس العين، وقصفت المدنيين العزل وأصيب طفل من جراء هذا القصف وأرسل إلى الخارج لتلقي العلاج".

وفي ختام حديثها، قالت عبير الخليل "يجب على مجلس الأمن توثيق هذا القصف والانتهاكات بحق مناطق شمال وشرق سوريا وبحق قوات الكريلا في مناطق شمال العراق، ونطالب مجلس الأمن بتوثيق هذا القصف الكيماوي ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على استخدامه".

(خ)

ANHA