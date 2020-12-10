أحزاب سياسية ومؤسسات مدنية تدعو إلى احترام إرادة الإيزيديين في شنكال

وأصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية في ناحية كركي لكي بيانًا مشتركًا بصدد الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص شنكال.

وقرئ البيان من قبل عضو الإدارة العامة ومدير مكتب الشباب في حزب الحداثة الديمقراطية علي نايل، خلال تجمّع نظم أمام مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي.

وجاء في نص البيان:

" نحن في الأحزاب السياسية نقول لا للاتفاق بين حكومتي بغداد وحكومة إقليم كردستان، الذي من شأنه تقرير مصير أهالي شنكال والشعب الإيزيدي وتهميش إرادتهم التي قدّمت على طريق بنائها والقضاء على إرهاب داعش، المئات من فلذات أكبادهم، في حين تركتهم كل من حكومتي بغداد والإقليم بين براثن الإرهاب الداعشي".

الأحزاب السياسية رأت أن أي اتفاق بخصوص شنكال تغيب فيها إرادة وإدارة شنكال بكل أطيافها ومكوناتها، يعدّ غير مقبول أخلاقيًّا وإنسانيًّا، "ويجب أن تكون الأولوية في إدارة شنكال لأهالي شنكال".

والأحزاب الموقّعة على البيان: هي كل من حزب الحداثة والديمقراطية في سوريا، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب اليسار الديمقراطي الكردي السوري، وحزب السلام الديمقراطي، وحزب التجمع الوطني الكردستاني، وحزب التآخي الكردستاني، والحزب اليساري الكردي في سوريا، وحزب المحافظين الديمقراطي، وحزب الاتحاد الليبرالي الكردستاني وحزب الوفاق.

وفي السياق استنكر العاملون في بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه الاتفاقية بين حكومة هولير بغداد، وعدّوها استمرارًا للمؤامرات بحق الشعب الإيزيدي، وذلك خلال بيان قرئ أمام بلدية الشعب في الناحية من قبل نائب الرئاسة المشتركة نسيم مراد.

البيان طالب المجتمع الدولي باحترام إرادة أهالي شنكال، وأكد الوقوف إلى جانب الشعب الإيزيدي.

(كروب/ك)