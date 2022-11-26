أحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني تدين هجمات الاحتلال وتدعو لوحدة الصف

أدلت أحزاب سياسية في مقاطعة الحسكة، اليوم السبت، ببيانات منفصلة إلى الرأي العام، أدانت فيها هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

في مدينة الحسكة، قرئ بيان حزب الاتحاد الديمقراطي، من قبل الإدارية في الحزب، يسرى إلياس، أمام مركز الحزب في حي الصالحية، وفي ناحية الهول قرئ من قبل الرئيس المشترك للحزب، عمار موسى، أما في ناحية تل تمر فقرأه العضو في مجلس الناحية، أحمد حيدر.

دعت البيانات "شعب شمال وشرق سوريا، إلى الوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لصد هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا".

وفي ناحية الدرباسية أصدرت الأحزاب السياسية في الناحية بياناً مشتركاً إلى الرأي العام استنكرت فيه هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقصفها بالطيران والمدافع.

وشارك في البيان حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، وحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، والحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحزب اليسار الكردي في سوريا، وحزب السلام الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الليبرالي الديمقراطي الكردستاني".

وقرئ البيان من قبل العضو في حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري ثامر شيخو، أكد البيان "إننا الأحزاب السياسية في الدرباسية نؤكد للفاشية التركية أن هذه الاعتداءات لن تثنينا عن المضي في مشروعنا، لتأسيس أخوة الشعوب والعيش المشترك في سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، وأن شعبنا قادر على حماية نفسه وكرامته في مواجهة كافة أشكال العدوان الوحشي والمتآمر".

من جانبها، نددت منسقية الأحزاب السياسية لإقليم عفرين، خلال بيان قرئ من قبل العضوة في حزب الاتحاد الديمقراطي لإقليم عفرين، فلك محمد باللغة الكردية، وعضو حزب سوريا المستقبل علي سلامة باللغة العربية، بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وذلك أمام مركز اتحاد الإيزيديين في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وأكد البيان أن "النظام التركي الفاشي يستمر في نهجه العدائي ضد شعوب المنطقة لتنفيذ أحلامه العثمانية ويرتكب كل يوم جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه الوحشية بحق الشعب السوري".

وتابع البيان "باسم مجلس سوريا الديمقراطية مركز عفرين الشهباء والأحزاب السياسية في إقليم عفرين، نؤكد وقوفنا إلى جانب أبناء شعبنا في مقاومتهم التاريخية ونعاهدهم بالاستمرار في النضال والمقاومة لتحرير عفرين وسائر الأراضي السورية المحتلة".

في السياق، أدلت المؤسسة الدينية في عفرين والشهباء ببيان، قرئ من قبل عضو المؤسسة، خليل منان.

قال البيان "إننا في المؤسسة الدينية في عفرين والشهباء ندعو جميع الشرفاء في العالم الحر من المنظمات الإنسانية والإسلامية والحقوقية لعدم الوقوف إلى جانب الطغاة والظالمين يقول تعالى "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار".

وأشار "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الطغاة؛ لأننا نمتثل قوله تعالى "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير"، الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق، فسوف ندافع عن كرامتنا وأرضنا وعرضنا حتى آخر قطرة دم فينا؛ لأننا نحب ونعشق النصر والشهادة".

وأدان البيان "هذا العدوان الغاشم الذي يمارس على شعبنا، كما نعلن وقوفنا مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش السوري لدحر الإرهاب وتحرير كافة المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية الفاشية، ونقول لكم بأن شمس الحق ستشرق وأعداء الله مهما مكروا فإن الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون".

بدوره، أدلى اتحاد العمّال والمجلس المدني وكومينات الأحياء في مدينة الطبقة، خلال ببيانين منفصلين تنديداً بهذه الهجمات وقرئ بيان الاتحاد من قبل الإداري في الاتحاد سليمان منصور، والذي أكد "لا يخفى على أحد أن دولة الاحتلال التركي هي الراعية والمنبع الأساسي للإرهابيين في العالم، وهي من تقوم بتدريبهم ودعمهم وكل ذلك من أجل القضاء على مشروعنا الديمقراطي مشروع الأمة الديمقراطية، الذي يكرّس مبدأ العيش المشترك والمساواة والحرية، وهذه المبادئ تشكل خطراً على الحلم العثماني".

أما بيان المجلس المدني وكومينات الأحياء في مدينة الطبقة فقرأه الرئيس المشترك لمجلس بلدة المحمودلي، جمعة الأحمد، وذلك أمام المجلس، والذي شدد "يجب طرح قضيتنا في المحافل الدولية وإعطاء الشرعية لمشروعنا الديمقراطي المبني على أسس العدالة والحرية والمساواة".

وأكد البيان "علينا الوقوف صفاً واحداً مع قواتنا الصامدة التي تصد هجمات العدو الغاشم على مناطقنا والتي تسطر أروع ملاحم البطولة وتفشل مخططات العدو الاستعمارية".

(كروب/ل م)

ANHA