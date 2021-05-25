أحزاب سياسية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على مسببي الأزمة السورية

استنكرت الأحزاب السياسية المنضوية تحت راية مجلس سوريا الديمقراطية في ناحية تربه سبيه استمرار تركيا لقطع مياه الفرات واستخدامها كجزء من الحرب الخاصة على شعوب شمال وشرق سوريا وذلك أمام مركز هيزل للثقافة والفن.

والأحزاب المشاركة هم "حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الاتحاد السرياني، حزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا (البارتي)، حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني في سوريا، حزب المحافظين الديمقراطي، حزب الحداثة والديمقراطية، حزب روج الكردستاني، حزب التآخي، حزب الخضر الكردستاني".

وقرئ البيان من قبل عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي) عباس حسين وجاء فيه:

"في ظل الأزمات التي يعيشها العالم وحالة الشرق الأوسط من الحروب والأزمات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار السياسي والدبلوماسي والصراع الدولي على المصالح والموارد وفقدان الحلول الحقيقة والدائمة أثبتت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي انبثقت من إرادة الشعب وجودها وقدرتها على إدارة مناطقها رغم كل الصراعات".

كما نوّه البيان إلى "أن الإدارة تسير نحو الأمام رغم الهجمات التركية المتكررة واحتلال مناطق من جغرافية شمال وشرق سوريا وإحداث التغييرات فيها، وقطع مياه نهر الفرات ومحطة علوك عن أكثر من ثلاثة مليون شخص وأخذ حصة الشعب السوري ليتسبب بأزمة إنسانية وسط صمت الدول الإقليمية والدولية".

وأوضح البيان "أن تركيا لجأت في الآونة الأخيرة إلى الهجوم على مناطق الدفاع المشروع والتي تعتبر الجبهة الحقيقية للدفاع عن الهوية التاريخية لشعوب الشرق الأوسط والميثاق الملي".

وطالبت الأحزاب السياسية في ناحية تربه سبيه المجتمع الدولي بالضغط على مسببي الأزمة في سوريا والتوجه نحو حل سياسي بمشاركة كافة السوريين في حوار وطني.

(م ح)

ANHA