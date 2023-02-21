أحزاب سياسية تحذر حزب العدالة والتنمية من استغلال كارثة الزلزال في عمليات التغيير الديمغرافي

وأصدرت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً حول تداعيات الهزة الأرضية التي ضربت سوريا وتركيا بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2023.

وجاء في نص البيان:

"شهدت مناطق شمال غرب سوريا وجنوب تركيا, منذ تاريخ السادس من شباط الحالي, هزة أرضية مدمرة, كانت نتيجتها سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين, إضافةً لدمار هائل وحركة نزوح واسعة نحو المناطق الأكثر أمناً.

وإننا, إذ نبدي مواساتنا لذوي الضحايا, وتعاطفنا الكامل مع المتضررين, معتبرين ما حدث كارثة إنسانية بكل المقاييس, وبيّنت الوجه الحقيقي لنظام تركيا الأردوغانية في الاستثمار بهذه الكارثة وتسييسها لمآربه الهدامة وفرض واقع سياسي واجتماعي وثقافي في المناطق السورية المحتلة من قبله، واقترافه جرائم التغيير الديموغرافي حيال هذه المناطق وبشكل ملفت للنظر المناطق الكردية كما حال مناطق عفرين المحتلة، وسياستها العدائية تجاه النازحين السوريين في تركيا وطردهم من المخيمات لصالح اتراك. وفي الوقت نفسه يحذر الموقعون من مقاربة السلطة السورية ومحاولتها الاستثمار أيضاً في هذه الكارثة بهدف اعادة انتاج نظام الاستبداد المركزي وكسب الشرعية والمضي في التطبيع معه.

كما نبدي استهجاننا لعجز المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة أنقرة لعدم فتح معابر إنسانية بين المناطق المتضررة ومناطق الإدارة الذاتية والتي تعاملت بروح المسؤولية الانسانية منذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة بهدف المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ, وإيصال المساعدات الإغاثية والآليات وفرق الإسعاف, وهو ما تسبب بتضاعف أعداد الضحايا وتأخر المساعدات إلى مستحقيها, واستبعاد مناطق كاملة من أية جهود إغاثية.

وأننا- كأحزاب وقوى سياسية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا- نحذر من استثمار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا, للكارثة الإنسانية و جهود الإغاثة. ونعتبر الممارسات التركية موجهة لنا كلنا, ولا تستهدف الكرد وحدهم او فئة دون أخرى, فكلنا شعبٌ واحد, وأهدافنا مشتركة, ونحمل ذات الآمال وتصيبنا ذات الآلام, ونعلن من خلال هذا البيان وقوفنا إلى جانب أخوتنا السوريين في مصابهم, واستعدادنا لمد يد العون لهم في كل ما هو مطلوب لتجاوز هذه المحنة. كما نرفض أية محاولة من أي جهة كانت تبغي إلى شرعنة الاحتلال التركي وتبرئة ما اقترفته الفصائل المرتزقة من قتل واغتصاب ولصوصية بحق شعبنا في المناطق المحتلة وبشكل خاص ما فعلته في عفرين.

كما نطالب الدول العربية والمنظمات المانحة ان لا تكون شريكة في أي إجراءات من شأنها التأثير على الوقائع البشرية على الأراضي السورية ودعم عمليات التطهير والتغيير الممنهجة التي تسعى إليها نظام أنقرة, ونناشد المجتمع الدولي والدول الصديقة والشريكة لقوات سوريا الديمقراطية, ان تتخلى عن صمتها اتجاه السياسات التركية اللاإنسانية, وننتظر من تلك الدول رفع الصوت عالياً, واتخاذ مواقف صارمة لردع تركيا عن التمادي في ممارساتها العدائية وتجييرها للوضع الإنساني تحقيقاً لأجندتها المشبوهة، كما ندعو دولة قطر بالكف عن ممارساتها اللامسؤولة في بناء المستوطنات ونحملها مسؤولية التغيير الديموغرافي في المناطق السورية المحتلة كشريك للنظام التركي العنصري، وندعو لرفع الحصار المطبق على مناطق الادارة الذاتية وفتح معبر تل كوجر/ اليعربية بأسرع وقت.

كما ندعو السلطة في دمشق البدء بحوار وطني جدي ومسؤول بينها والادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كخطوة تعزز الحوار الوطني العام.

الأحزاب السياسية الموقعة على البيان:

١ - حزب الاتحاد الديمقراطي.

٢ - حزب الخضر الديمقراطي.

٣ - حزب السلام الديمقراطي الكردستاني.

٤ - الاتحاد الليبرالي الكردستاني.

٥ - حزب الشيوعي الكردستاني.

٦ - البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا.

٧ - الحزب الديمقراطي الكردي السوري.

٨ - الحزب اليساري الكردي في سوريا.

٩ - الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا.

١٠ - حزب التجمع الوطني الكردستاني.

١١ - حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني.

١٢ - حركة التجديد الكردستاني.

١٣- اتحاد الشغيله الكردستاني.

١٤ - الهيئة الوطنية العربية.

١٥ - حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا..

١٦ - حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.

١٧ - حركة الاصلاح- سوريا.

١٨ - الحزب الاشوري الديمقراطي.

١٩- حزب التآخي الكوردستاني.

٢٠- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا.

٢١- حركة المجتمع الديمقراطي.

٢٢ - مؤتمر ستار.

٢٣ - حزب المحافظين.

٢٤ - حزب النضال الديمقراطي.

٢٥ - تيار المستقبل الكردستاني.

٢٦ - الحزب الديمقراطي الكوردستاني- غرب كوردستان.

٢٧- هيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير الديمقراطي.

٢٨- حزب الاتحاد السرياني.

٢٩- حزب سوريا المستقبل.

٣٠- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي).

٣١- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).

٣٢- تيار اليسار الثوري في سوريا