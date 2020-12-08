أحزاب سياسية تدعو حكومة باشور إلى إجراء مفاوضات مع بغداد وعدم تقييد حرية الفكر

وأصدر الحزب الشيوعي الكردستاني والحركة الديمقراطية الشعبية الكردستانية وحزب الكادحين الكردستانيين بيانًا صحفيًّا مشتركًا في هولير، على خلفية منع حكومة باشور تنظيم تظاهرة سلمية غدًا في هولير.

وجاء في البيان: "قمنا نحن الأحزاب الثلاثة بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم تظاهرة سلمية يوم غد الأربعاء في هولير، ولكن إدارة المدينة رفضت التظاهرة، وهذا الرفض ما هو ألا بند من بنود تقييد الحريات وحقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "كنا نسعى من خلال التظاهرة إلى تسليم رسالة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها إقليم كردستان إلى الحكومة، إن سبب تفاقم الأزمة في الإقليم هو سوء الإدارة والعمليات غير الشرعية “التهريب” التي تحصل على المعابر الحدودية، كما أن تأخر صرف الرواتب فاقمت الأزمة أكثر، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الحكومة".

وطالبت الأحزاب الثلاث إجراء مفاوضات مع بغداد ومناقشة أزمة الميزانية ورواتب الموظفين والمادة 140 من الدستور العراقي، وأن تكون هناك حرية الفكر والرأي لدى جميع المواطنين، "ولا يجب حرمان أي مواطن من حقوقه".

وفي الختام أعربت الأحزاب السياسية عن أن عدم السماح لهم بتنظيم تظاهرة سلمية هو "انتهاك لحرية الفكر".

(د أ)