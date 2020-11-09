أحزاب سياسية من كافة مكونات شمال شرق سوريا تدعو القوى الكردستانية لمنع أي صدامات داخلية

وجاء ذلك عبر بيان مشترك أصدرته القوى السياسية بمختلف مكوناتها في شمال وشرق سوريا، وقالت فيه:

"بقلق بالغ نتابع الأنباء الواردة من جبال إقليم كردستان العراق وما يتم تداوله بخصوص التوترات المتزايدة بين القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة وقوات حزب العمال الكردستاني من جهة أخرى واحتمال وقوع صدامات عسكرية بين الجانبين، ويزداد قلقنا مع غياب المبادرات العملية للتهدئة واحتواء الأزمة وإنهائها، ما ينذر بحدوث كارثة حقيقية إن استمر التوتر القائم.

إننا كقوى وأحزاب سياسية في شمال وشرق سوريا نعتقد بأن القضية الكردية باتت من أبرز القضايا محط الاهتمام في عموم المنطقة وأن الشعب الكردي أثبت خلال السنوات الماضية أنه من الشعوب الحيوية في هذه الجغرافية وأنه قادر على لعب أدوار جوهرية في ضمان أمنها واستقرارها تجاه المخاطر الكبرى التي تعرضت لها وخصوصاً مواجهة خطر التنظيمات السلفية الراديكالية، ولعب الكرد دوراً مهماً في الحفاظ على قيم العيش المشترك وتعزيز السلم المجتمعي رغم أن الكرد لا يديرون كيانات سياسية إلا أنهم يمتلكون قوى رائدة منظمة تمكنت من تصويب طاقاتهم وتنسيقها ولقد انعكس النشاط السياسي الكردي بشكل إيجابي على مختلف الشعوب المتواشجة معهم وتجلى ذلك في الدور الذي لعبته حكومة إقليم كردستان العراق تجاه القضايا الوطنية العراقية وفي المقابل كان للشعب الكردي في سوريا دور رئيسي في تأسيس الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وحماية هذه المساحات الجغرافية من الفتن العنصرية وتعزيز العيش المشترك بين الكرد والعرب والسريان الآشوريين.

إننا نؤكد قناعتنا بأن الاختلاف السياسي لا يمكن أن يمثل مشكلة حقيقية عندما يكون قائماً على ما يؤسس لمصالح استراتيجية مشتركة، كما أن الاختلاف السياسي يمثل أهم ركائز التفكير الجماعي ولا ينبغي أن يكون سبباً لدمار قضايا الشعوب بل سبباً لتعزيز قوتها وحمايتها في أصعب الظروف وقد أيدنا مبادرات عديدة لرعاية الحوار الكردي في سوريا ويؤسفنا أننا نتابع أنباء التصعيد بين الأخوة في كردستان العراق في الوقت الذي نتطلع فيه لإعلان نتائج ملموسة للحوار الكردي في سوريا.

من هنا فإننا نعتبر بأن استهداف هذا الدور الكردي الصاعد في المنطقة سيخدم جميع الأطراف المعادية للقضية الديمقراطية وأن دولاً إقليمية في مقدمتها تركيا تسعى جاهدة لخلق الأسباب المعرقلة لهذا التقدم على مسار القضية الكردية، وأن أي صدامات كردية داخلية ستؤدي إلى تقويض كل ما أحرزه الكرد من تقدم على صعيد قضاياهم الوطنية.

إننا ندعو جميع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية في العالم للقيام بما تمليه عليهم المسؤولية لمنع أي تصعيد بين الأطراف السياسية الكردية خصوصاً وأن العالم أجمع شاهدٌ على التضحيات الجسيمة التي قدمها الكرد في محاربة الإرهاب وأن أي صراع كردي محتمل وبأي شكلٍ كان سيعني انكساراً في الجبهة التي واجهت وهزمت الإرهاب في المنطقة وسيشكل اختلالاً حقيقياً في موازين المنطقة.

كما أننا كقوى سياسية كردية وعربية وسريان آشوريين نناشد جميع الأطراف وفي المقدمة الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني والأخوة في حزب العمال الكردستاني إلى بذل أقصى درجات ضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بقضاياهم، عبر تقديم صوت العقل على جلجلة السلاح واتخاذ الحوار منهجاً لمعالجة كافة القضايا الخلافية مهما كانت عميقة بين الجانبين ووقف التجييش والحملات الإعلامية المتبادلة والتي تعمق الانقسام الشعبي، ونحن على ثقة بأن لدى الطرفين من الحكمة السياسية والخبرة المديدة ما يساعدهم في تجاوز هذه المحنة وأنهم أكثر من يعرف ويفهم أن الحرب بين الأخوة لا منتصر فيها.

الأحزاب والقوى الموقعة :

- هيئة التنسيق الوطنية-حركة التغيير الديمقراطي

- حزب الاتحاد الديمقراطي

- حزب السلام الديمقراطي الكردستاني

- الاتحاد الليبرالي الكردستاني

- الحزب الشيوعي الكردستاني

- البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري

- الحزب اليساري الكردي في سوريا

- الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا

- حزب التجمع الوطني الكردستاني

- حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني

- حركة التجديد الكردستاني

- اتحاد الشغيلة الكردستاني

- الهيئة الوطنية العربية

- حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا

- حزب الخضر الكردستاني

- حزب الوفاق الديمقراطي

- حركة الإصلاح- سوريا

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

- الحزب الآشوري الديمقراطي

- حزب التآخي الكوردستاني

- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا

- الاتحاد الوطني الحر- روجافا

- حركة المجتمع الديمقراطي

- مؤتمر ستار

- حزب المحافظين الديمقراطي

- حزب النضال الديمقراطي".

(ل)

ANHA