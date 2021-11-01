أحزاب سياسية عربية وكردية وسريانية تحض الأهالي على التلاحم في وجه الهجمات التركية

تستمر دولة الاحتلال التركي بانتهاكاتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، وخاصة شمال وشرق سوريا أمام أنظار العالم والمجتمع الدولي خاصة، عبر تهديد المنطقة بشن هجمات جديدة لترتكب مجازر وانتهاكات بحق شعوبها.

وفي سياق استمرار ردود الفعل، استنكرت الأحزاب السياسية في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو القصف التركي والتهديدات على المنطقة، وذلك خلال بيان قرئ أمام مركز هيزل للثقافة والفن من قبل عضو حزب الهيئة الوطنية العربية غسان الجربوع.

شجب البيان في بدايته التهديدات "غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي قد تؤدي بالمنطقة الى الهاوية والخراب والدمار، وبدورها تضرب الأمن والتعايش السلمي الذي تعيشه المنقطة".

ولفت البيان إلى معاناة الأهالي في المناطق المحتلة "يعاني أهالي المناطق المحتلة (عفرين – سري كانيه – تل أبيض) الويلات عبر سياسة التهجير والتغيير الديمغرافي الممنهج وانتهاك أعراض الشعب".

وأشار البيان إلى أن تهديدات تركيا بشن هجمات على شمال وشرق سوريا تتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني، اليوم الذي عُرف بمقاومة أهالي المنطقة ضد مرتزقة داعش المدعوم من قبل تركيا".

وناشد البيان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وإنقاذ السوريين الذين يعيشون في شمال وشرق سوريا. كما طالب البيان شعوب المنطقة بالوقوف صفًّا واحدًا أمام أي هجوم محتمل من قبل الاحتلال التركي على المنطقة.

والأحزاب التي وقّعت على البيان هي:

حزب الاتحاد الديمقراطي، والهيئة الوطنية العربية، وحزب الاتحاد السرياني، وحزب السلام الديمقراطي، وحزب التآخي الكردستاني، وحزب الحداثة والديمقراطية.

(آ)

ANHA