أحزاب سياسيّة تثني على جهود قوى الأمن الدّاخليّ وقوّات حماية المجتمع ورجال الإطفاء

زار وفد من الأحزاب السياسية في ناحية تربه سبيه ومجلس سوريا الديمقراطي، قوى الأمن الداخلي الأسايش وقوات السوتورو لتقديم الشكر على الجهد الكبير الذي قاموا به خلال فترة الحظر من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ونشر الأمن بين الأهالي .

كما وقام الوفد بزيارة مركز قوات حماية المجتمع، وبلدية الشعب، وأثنوا على الدور الذي قاموا به من أجل حراسة وسلامة الموسم الزراعي ومنع تكرار الحرائق الكبيرة التي حصلت في ناحية تربه سبيه خلال السنة الماضية.

وضمّ الوفد ممثّلين عن مجلس سوريا الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب الاتحاد السرياني وحزب البارتي الديمقراطي الكردي في سوريا وحزب الحداثة والديمقراطية , حزب السلام والديمقراطية , حزب المحافظين الديمقراطي , الهيئة الوطنية العربية وحزب الخضر الكردستاني.

( ر ر/ك)

ANHA