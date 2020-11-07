أحزاب شمال وشرق سوريا: التناقض ليس بين الإخوة الكردستانيين بل مع مغتصبي كردستان

عقد 28 حزباً سياسياً كردياً وعربياً وسريانياً في شمال وشرق سوريا مؤتمراً صحفياً، اليوم، في مركز الدراسات والأبحاث الدبلوماسية في مدينة قامشلو، وقد عبّروا عن موقفهم من انجرار الحزب الديمقراطي الكردستاني وراء مخططات دولة الاحتلال التركي.

البيان قرئ من قبل سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا محمد موسى، حيث بيّن أن الأزمة القائمة حالياً بين الطرفين الكردستانيين المتمثلين بحزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، سيكون لها تأثيرات سلبية على مجمل أجزاء كردستان وعلى الحركة الكردستانية عامةً.

وأكّد موسى أنّ "التناقض الرئيسي بين الإخوة الكردستانيين ليس فيما بينهم بل مع مغتصبي حقوق الشعب الكردي وشعوب كردستان، وإن التناقضات القائمة بين القوى الكردستانية هي بحد ذاتها تناقضات ثانوية ويمكن حلها من خلال الحوار البنّاء بين الطرفين المتنازعين".

وطالب بيان الأحزاب من الجانبين "العودة إلى لغة الحوار والعقل لحل القضايا العالقة بين الجانبين ونبذ كافة أعمال العنف ".

ونوّه البيان إلى أن "الإشكاليات والتناقضات التي تظهر بين الفينة والٍأخرى تأتي بالدرجة الأولى من القوى والدول الغاصبة لكردستان بمجملها، وفي مقدمتها تركيا التي تحاول بشتى الوسائل افتعال الفتن بين الأحزاب والقوى الكردستانية، بهدف النيل من إرادة الشعب الكردي في الحرية والانعتاق".

وناشدت أحزاب شمال وشرق سوريا لـ"إيقاف كافة الحملات الإعلامية التي تؤجج مثل هذا الصراع، والعودة إلى لغة المنطق والعقل، ولا يوجد أي شيء مستحيل طالما توضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار".

ورداً على السؤال الذي طرح في المؤتمر، "ماهي مناشداتكم للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لم يستجب حتى الآن إلى دعوة منظومة المجتمع الكردستاني للحوار"؟

قال سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا محمد موسى "نناشد الطرفين الكرديين بالاحتكام إلى لغة الحوار فهي أساس الحل لأن لغة العنف والقتل لن تحل القضايا العالقة بين القوى الكردستانية".

(ل د/ أ ب)

ANHA