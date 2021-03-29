أحزاب PYNK مؤكّدةً مضيّها في الحوار الكردي: بقي القليل لمرجعية عليا شاملة

وقالت أحزاب (PYNK)، في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، تعقيبًا على دعوة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إلى استئناف المباحثات الكردية وجهاً لوجه، خلال تصريحات لوكالتنا، يوم أمس الأحد.

واستهلّت الأحزاب بيانها بالقول: "بمبادرة من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي وبإشرافٍ مباشر من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية انطلق الحوار الكردي – الكردي, وسط دعم وترحيب كردي وكردستاني وكذلك من قِبل الحلفاء الدوليين, وذلك لِما لنجاح هذا الحوار من دور مهم في تعزيز الاستقرار في شمال وشرق سوريا, وليشكل بذلك منطلقاً لحل سياسي لمجمل الأزمة السورية, حيث أنّ الحوار الكردي – الكردي هو الخطوة الأولى لحوار وطني عام".

وأضاف البيان: "ورغم كل التحديات والعقبات التي واجهتنا خلال هذه الفترة إلّا أنّ الحوار بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (PYNK) والمجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) قطع شوطًا واسعًا من التوافقات".

مؤكّدًا "بقي القليل للتوصّل إلى اتفاق شامل تتمخّض عنه مرجعية كردية عليا شاملة تتمتّع باستقلالية قرارها السياسي, وتمثّل آمال وتطلّعات الشعب الكردي وقضيته العادلة في المحافل الوطنية والدولية".

وأكّدت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (PYNK) مضيّها قدمًا في "إنجاح هذا الحوار الاستراتيجي بالنسبة لقضيتنا الوطنية والقومية".

مُعلنةً التزامها "بكل ما توصّلنا إليه سابقًا, وفي الوقت ذاته نناشد كل القوى الكردية والكردستانية والوطنية والحليفة إلى بذل كل ما من شأنه دعم الحوار الكردي – الكردي, كما ندعو وسائل الإعلام الكردية إلى لعب دور تقاربي بين طرفيه".

(س ر)

ANHA