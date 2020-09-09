ذكرت صحيفة معاريف:" أن أعضاء من حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه يائير لابيد، وحليفه موشيه يعلون زعيم حزب تيلم، بمشروع قانون أمام الكنيست للتصويت عليه لمنع أي شخص يواجه لوائح اتهام جنائية من الترشح للرئاسة".

وقالت الصحيفة، إن الهدف من القانون بحد ذاته هو "بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالي".

وبحسب مصادر إسرائيلية، تجري بعض الجهات والأحزاب الإسرائيلية محادثات، للتوصل مع نتنياهو لإبرام صفقة بالتنازل عن منصب رئاسة الحكومة، مقابل أن يصبح رئيسًا لإسرائيل.

يأتي ذلك، في وقتٍ تستمر فيه الأزمات داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ يحاول كل حزبٍ من الأحزاب التي تشكلت منها الحكومة وهي: "كحول لافان" بزعامة وزير الامن بيني غانتس و"الليكود" بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ورغم أن العاصفة حول قانون الميزانية، قد هدأت إلى حدٍ ما، لكن بحسب تقارير إسرائيلية، ثمة عدم توافق جذري بين أجندة غانتس ونتنياهو باعتبارهما واجهة لحزبيهما، ويدل على ذلك الرغبة الملحة لدى نتنياهو في عرقلة استمرار الحكومة والتهديد المتكرر بحل الكنيست والذهاب لانتخابات، لعدم السماح لغانتس بتولي رئاسة الحكومة، بموجب اتفاق التحالف بينهما.

(ع م)