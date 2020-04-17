أحزاب دنماركية: الهجوم على مخمور نُفذ لقتل المدنيين

أصدر حزب الخضر والأحمر وحزب الشعب الاشتراكي الدانماركي بياناً مكتوباً يدين القصف الذي شنته دولة الاحتلال التركي عبر الطائرات المُسيّرة على مخمور، في الـ 15 من نيسان الجاري.

ويضم المخيم الواقع جنوب محافظة هولير في باشور(جنوب كردستان) نحو 12 ألف لاجئ.

وجاء البيان بتوقيع المتحدثة باسم العلاقات الخارجية في حزب الخضر وحزب الاتحاد الأحمر إيفا فليفولم، وأكد أن ثلاثة مدنيين قتلوا في الهجوم.

وأوضح الحزب في بيانه أنه خلال كفاح جميع دول العالم ضد فيروس كورونا، تم تنفيذ مثل هذا الهجوم، ودعا وزارة الخارجية إلى التحقيق في الهجوم.

وذكر نائب رئيس حزب الشعب الاشتراكي سيردال بينلي أن الهجوم نُفذ مباشرة لقتل المدنيين.

وبحسب بينلي، فإن معظم المدنيين المستهدفين في الهجوم كانوا من اللاجئين الذين اضطروا للهجرة من ديارهم في شمال كردستان، بسبب بطش النظام التركي والتجأوا إلى مخيم مخمور، مشيراً إلى أنه ينبغي تحذير تركيا من الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة.

(م)