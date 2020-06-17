أحزاب عراقية تطالب بانسحاب القوات التركية من العراق

وأدان ائتلاف النصر، الاربعاء، الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق، فيما اشار الى ان هذه الانتهاكات ستعزز من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال الائتلاف في بيان "ندين الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق"، محملا "الدول المتجاوزة كامل المسؤولية المترتبة على انتهاك حرمة العراق أرضاً وشعباً".

ودعا الائتلاف "الحكومة لممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها بحفظ سيادة وكرامة العراق"، مؤكدا ان "هذه الانتهاكات ستعزز من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وسوف لن تنجو أي دولة من تأثيراتها السلبية على أمنها وسيادتها".

وبدوره طالب حزب الدعوة الاسلامية، تركيا بسحب قواتها من الاراضي العراقية، فيما دعا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان الى القيام بالمهام الوطنية في حفظ السيادة العراقية.

وقال الحزب في بيان "ندين انتهاك القوات التركية لسيادة العراق وحرمة اراضيه في كردستان"، مبينا ان "هذا العمل وبأي ذريعة كان، يعد في العرف الدولي اعتداءاً صارخاً وانتهاكا لحدود التعايش الدولي".

ودعا الحزب الحكومة التركية الى "سحب قواتها من الاراضي العراقية والحفاظ على ارواح مواطنينا والالتزام بعلاقات الاخوة وحسن الجوار"، مطالبا "الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان الى القيام بالمهام الوطنية في حفظ السيادة العراقية ومعالجة هذه الثغرة في العلاقات العراقية التركية وبناء علاقات متكافئة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

)ي ح)