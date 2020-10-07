أحزاب الوحدة الوطنية: بالوحدة تتشكل الإرادة وبالإرادة سننتصر

تحت شعار "وحدة الصف الكردي ضمان لحرية شعبنا وكسر الاحتلال التركي"، خرج الآلاف من أبناء مقاطعة قامشلو في مسيرة دعت إليها أحزاب الوحدة الوطنية الكردية.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من دوار الصوامع شرق مدينة قامشلو رؤساء وممثلو وأعضاء الأحزاب الوحدة الوطنية الكردية وتنظيمات المجتمع المدني، والآلاف من أهالي مدينة قامشلو شيباً وشباباً، للتنديد بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، ودعماً لمساعي الوحدة الوطنية الكردية.

ورفع المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان، وعلم أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، ولافتات كتب عليها "الفاشية التركية تهديد للأمن العالمي، فلنقف معاً ضد هذا الإرهاب"، و "نحيي مقاومة شعبنا في عفرين وكري سبي وسري كانيه"، و "لا للاحتلال التركي، لا للتغيير الديمغرافي في عفرين وسري كانيه وتل أبيض"، و "بمقاومتنا ونضالنا نوحد الصف الكردي وندحر الاحتلال التركي"، وصور الأطفال الذين كانوا ضحايا هجمات الاحتلال التركي.

وحيت الحشود المشاركة المساعي المبذولة من أجل وحدة الصف الكردي، والمقاومة التي يبديها الشعب الكردي في وجه الاحتلال التركي عبر الشعارات التي أطلقتها، واستنكرت الهجمات التركية على عموم كردستان، العسكرية منها والسياسية.

'الوحدة الوطنية أهم من الماء والخبز'

أوضحت المتظاهرة فاطمة محمود أنهم خرجوا، اليوم، إلى الشوارع والساحات لدعم وحدة الصف الكردي، وقالت: "وحدة الصف الكردي مهمة جداً بالنسبة للشعب الكردي، وهي أهم من الماء والخبز بالنسبة لنا، لأننا نحن الكرد إذا لم نساند البعض لن يساندنا أحد".

وشددت فاطمة محمود على ضرورة توحيد الكرد لصفوفهم بأسرع وقت ممكن، وقالت: "بالوحدة تتشكل الإرادة، وبالإرادة سننتصر على الاحتلال التركي".

بدورها أشارت جيهان كلو إلى أن الشعب الكردي واحد، ولكن من الضروري أن توحد الأحزاب السياسية الوطنية صفوفها أيضاً، وأردفت: "نأمل من جميع الأحزاب السياسية والوطنية توحيد صفوفها، ومساندة قوات سوريا الديمقراطية، لخطو خطوة إلى الأمام والوقوف ضد هجمات وانتهاكات الاحتلال التركي".

وتوقفت الحشود أمام مزار الشهيد دليل صاروخان، وهناك تحدث أنور مسلم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي باسم أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، وقال: "بوحدة الكرد في شمال وشرق سوريا نستطيع دحر الإرهاب، وتحرير سري كانيه وكري سبي وعفرين من الاحتلال تركي".

وأشار أنور مسلم إلى أنهم كشعب ثوري وديمقراطي وأحزاب سياسية وطنية سيقفون جنباً إلى جنب لتتشكل وحدة وطنية كردية، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ردع تركيا.

وأكد مسلم أن الاحتلال التركي سيحاول شن هجمات على الشعب الكردي وضرب الوحدة الكردية، وقال: "لذا يجب أن نكون منتبهين وأن نكون يداً واحدة دائماً".

(س آ/أ ب)

ANHA