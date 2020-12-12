أحزاب الوحدة الوطنية والأهالي يدعون إلى احترام إدارة وإرادة شنكال

تزداد ردود فعل الأهالي الرافضة للاتفاق المبرم بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد شنكال، حيث نُظمت في ناحيتي ديرك وكركي لكي التابعتين لمقاطعة قامشلو تظاهرتان منفصلتان.

ففي ناحية ديرك وتحت شعار" لا لاقتتال الإخوة .... حان وقت الوحدة الوطنية " خرج أهالي مدينة ديرك وأحزاب الوحدة الوطنية في تظاهرة منددة بالاتفاق.

وانطلقت التظاهرة من أمام مركز مؤسسة عوائل الشهداء في الناحية وجالت شوارع الناحية، لتنتهي بتجمع في ساحة كنيسة مارشموني وسط ناحية ديرك، والإدلاء ببيان باسم أحزاب الوحدة الوطنية، من قبل إبراهيم عبدي.

وقال عبدي: "في الوقت الذي تشهد فيه مناطق شمال وشرق سوريا نشاطًا دبلوماسيًّا متزايدًا بهدف التعرف على تجربة الإدارة الذاتية ودعمها، بعد أن خاضت قوات سوريا الديمقراطية وشعوبها مقاومة شعبية عظيمة وقدّمت الآلاف من الشهداء على درب الحرية والكرامة".

وتابع عبدي: "نحن تنظيمات PYNK أحزاب الوحدة الوطنية الكردية في ناحية ديرك ندين ونستنكر الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا والأعمال الإجرامية ضد شعبنا في عفرين المحتلة وجميع المناطق المحتلة، وسياسة التهجير والتغيير الديموغرافي والأعمال الإرهابية التي تجري أمام مسمع ومرأى العالم وهي وصمة عار على جبين الإنسانية".

ودعا عبدي إلى احترام خصوصية الإيزيديين عبر الحوار والتفاهم وقبول الآخر والعيش المشترك بين جميع المكونات والشعوب.

وفي ناحية كركي لكي

خرج المئات من أهالي ناحية كركي لكي والأحزاب السياسية في تظاهرة للتنديد بالمؤامرة المحاكة ضد إرادة الشعب في شنكال.

وانطلقت التظاهرة من أمام ساحة الشهيد خبات، وجابت الشارع الرئيس للناحية وخلالها هتف المشاركون بالشعارات التي تندد بالاتفاق ضد شنكال.

ووقف المشاركون وسط الناحية، وهناك ألقت معلمة اللغة الكردية شهناز مصطفى بيانًا باسم الأحزاب السياسية في ناحية كركي لكي.

وطالبت شهناز كلًّا من حكومتي بغداد وهولير بإعادة النظر في الاتفاق المبرم ضد شنكال، وقالت: "إبرام أي اتفاق يجب أن يُبنى على الإدارة والإرادة الشنكالية وهذا ما يجب أن تتوجه إلية حكومتا العراق وهولير".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة شنكال.

(كروب/ م ح)

ANHA