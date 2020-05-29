احترق 420 دونماً من محصولي الشعير والقمح في تل براك

نشب، اليوم، حريق هائل في الأراضي الزراعية في قريتي العطشانة والخازوك، وقد تدخل فوج الإطفاء فور ورود البلاغ بالحريق من المزارعين، وتمكن من السيطرة على الحريق وإطفائه.

وقُدرت مساحة الأراضي التي احترقت في قرية الخازوك 220 دونماً، ففي أرض حسين الرفاعي احترق 50 دونماً من القمح، وفي أرض نافع البري 30 دونماً من القمح ، وأرض عماش الندا 70 دونماً من القمح، وعلي الخليف 20 دونماً من القمح، بالإضافة إلى50 دونماً في أرض محصودة سابقاً.

وفي قرية العطشانة احترق 200 دونماً، عائدة لكل من حميد خضر العبد، وصالح خضر العبد، حيث احترق 50 دونماً من الشعير، و150 دونماً من محصول القمح.

ولم يُعرف بعدُ أسباب نشوب الحريق، فيما تواصل قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها بهذا الصدد.

(س ع/ أ ب)

ANHA