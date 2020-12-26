ونُصبت شجرة الميلاد في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني قبل أيام للمرة الأولى في تاريخ مدينة كوباني، وهو مشروع أنجزه مكتب المرأة في بلدية الشعب، وذلك احتفالًا بقدوم رأس السنة الميلادية، ما كان محل فرح وتقبّل جماهيري واسع.

واستيقظ أهالي مدينة كوباني، صباح اليوم، على خبر احتراق شجرة الميلاد، ما كان محل سخط وتذمر شعبي.

وقالت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في مدينة كوباني روشن عبدي في تصريح لعدد من الوسائل الإعلامية من مكان الحادثة، إن هناك من يقف خلف هذا العمل المدان، وأن التحقيقات جارية في البحث عنه، وقوى الأمن الداخلي تقوم بدورها.

وأعربت روشن عبدي عن أسفها لاحتراق الشجرة، وأكدت أن البلدية ستضع كل جهدها في إعادة الشجرة إلى وضعها السابق خلال اليوم.

(س ع/ج)

ANHA