احتراق محصول الفول لأحد المزارعين في ريف مقاطعة كري سبي

ونشب الحريق مساء اليوم في محصول المزارع غربي حسن الحمد من قرية بئر صران" 8 كيلو متر شرقي بلدة الهيشة" التابعة لناحية عين عيسى.

وسارعت إطفائيات بلدية الهيشة إلى موقع الحريق وقد تمكنت من إخماده بالتعاون مع الأهالي، إلا أن القسم الاكبر منه كان قد احترق.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلنا فإن محصول الفول كان مخزناً في بيت المزارع غربي وهو محصول لـ 10 دونم، وبأن توقيت الحريق تزامن مع هبوب العاصفة الغبارية التي هبت مساء اليوم ومرت في مناطق الرقة وصولاً إلى مناطق الجزيرة.

فيما لم يتسنى للجهات المعنية معرفة اسباب الحريق حتى اللحظة.

(ك)

ANHA