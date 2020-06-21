احتراق بستان لأشجار الزيتون في الشدادي

واندلعت نيران حوالي الساعة 12.30 من ظهر اليوم في بستان للزيتون، واقعٍ في قرية البحصة 8 كم جنوب ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلنا فإن سبب اندلاع النيران هو تطاير شرارة من المحرك" المولدة" المستخدمة للري.

وأشار مراسلنا إلى أن البستان يحوي أكثر من 700 شجرة زيتون وأنواع أخرى مثل الرمان والتين، وتبلغ مساحة الأرض المحروقة أكثر من 35 دونمًا زراعيًا كانت قد زرعت بمحصول القمح الذي تم حصاده قبيل فترة.

وبمشاركة قوى النجدة وطاقم إطفاء بلدية الشعب في ناحية الشدادي تمت السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى الأراضي الزراعية الأخرى.

(ب د/هـ ن)

ANHA