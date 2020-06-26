احتراق 30 هكتاراً على يد المرتزقة في ريف الباب وفرق الإطفاء تسيطر على الحريق

وأضرم مرتزقة جيش الاحتلال التركي ظهر اليوم النيران في الأراضي الزراعية العائدة لأهالي قرية السكرية والكريدية في الريف الشرقي لمدينة الباب، ما أسفر عن اشتعال الحرائق في الحقول الزراعية المزروعة بالقمح وأشجار الزيتون.

وامتدت النيران على ثلاث محاور على مسافة 3 كليومترات لتصل إلى الأراضي الزراعية في قرى تل تورين وجبلة الحمرة والبويهج.

وأكد مراسلو وكالة أنباء هاور أن النيران أسفرت عن احتراق 30 هكتاراً بينها 2500 شجرة زيتون، إضافة إلى احتراق جراء زراعي أثناء محاولة إخماد الحرائق.

وتمكنت فرق الإطفاء العائدة للإدارة المدنية في منبج بمساعدة الأهالي من إطفاء الحرائق والسيطرة عليها.

(كروب/ك)

ANHA