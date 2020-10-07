احتقان شعبي في مدينة الباب وإضراب عام احتجاجاً على الفلتان الأمني ووجود الاحتلال

انتفض أهالي مدينة الباب المحتلة يوم أمس، ضد الاحتلال التركي عقب التفجير الضخم الذي ضرب مدينة الباب، وحمّل الأهالي من جهتهم الدولة التركية مسؤولية التفجيرات التي تستهدف المدنيين والفوضى التي تشهدها المنطقة.

هذا وشهدت مدينة الباب المحتلة من قبل الدولة التركية، اليوم، إضراباً عاماً بسبب التفجير الذي ضرب المدينة يوم أمس وخلّف حوالي 20 قتيلاً، في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المنطقة.

الإضراب شمل إغلاق المدنيين لمحالهم وإغلاق المدارس وتوقف حركة السير في المدينة، فيما تشهد المدينة احتقاناً شعبياً رفضاً للاحتلال التركي.

وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا، فلتاناً أمنياً، وازدياد حالات القتل والخطف التي يتعرض لها المدنيون، وسلسلة التفجيرات التي يكون المدنيون ضحيتها غالباً.

(ف ا/سـ)