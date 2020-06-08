احتقان شعبي في المناطق المحتلة بسبب تردي الوضع المعيشي

تشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا، حالات من التوتر والاحتقان الشعبي لتردي الأوضاع المعيشية وكثرة حالات الخطف والقتل التي ينفذها مرتزقة الاحتلال بحق المدنيين.

وبحسب ما نقلته مصادر لمراسلة وكالتنا إن تظاهرة حاشدة خرجت، في ناحية موباتا التابعة لمدينة عفرين المحتلة.

المصادر أشارت إلى أن المدنيين الموجودين هناك يحتجون على الوضع المعيشي لهم والغلاء الفاحش في الأسعار ونقص المواد الغذائية.

فيما أكدت إن حالات من الغضب الشعبي تشهدها المنطقة جراء ممارسات الاحتلال بحق المدنيين.

هذا وقد كانت مدينة كري سبي المحتلة أيضاً قد شهدت احتجاجات على خلفية جرائم الاحتلال وخطفهم للمدنيين، وتردي الوضع المعيشي هناك.

(س خ/سـ)

ANHA