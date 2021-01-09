احتجاجية في ريف الرقة الغربي تستنكر هجمات الاحتلال التركي على المنطقة

وتجمّع المئات من أهالي قرية الرشيد وأعضاء المجالس المحلية في ريف الرقة الغربي وأعضاء من حزب سوريا المستقبل أمام بلدية الشعب "وسط القرية" حاملين صور الشهداء وأعلام حزب سوريا المستقبل وقوات سوريا الديمقراطية، مرددين هتافات تندد بهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة.

الاحتجاجية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها العديد من الكلمات منها كلمة باسم حزب سوريا المستقبل ألقاها رئيس ناحية الحزب في الريف الغربي أحمد عبد الباسط، وكلمة باسم مجالس الريف الغربي ألقاها الرئيس المشترك للمجلس العام في الخط الغربي عبد الغفور الضيف.

الكلمات استنكرت بمجملها الهجمات التركية ومرتزقتها على ناحية عين عيسى وعلى مناطق شمال وشرق سوريا، وأشادت بدور مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن مناطق شمال شرق سوريا بشكل عام وناحية عين عيسى بشكل خاص.

وأكدت الكلمات أن أي هجوم على عين عيسى هو استهداف لأمن وأمان المنطقة التي تنعم بالاستقرار، واستنكرت تخاذل الضامن الروسي الذي لم يحرك ساكنًا منذ بدأ الهجمات على ناحية عين عيسى.

واختتمت الفعالية بالهتافات التي تحيي قوات سوريا الديمقراطية وأخرى تحيي الشهداء.

(خ ج/آ س)

ANHA