احتجاجات تونسية ومواجهات إثر اعتداء شرطي على راعي أغنام

وذكرت وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، أن قوات الشرطة التونسية أطلقت قنابل الغاز لتفريق محتجين في المدينة.

وأضافت إن عمليات كرّ وفرّ وقعت بين قوات الأمن وعدد من الشبان في أحياء سليانة، وعمد عدد من المتظاهرين إلى إشعال الإطارات.

وكانت شرارة الاحتجاجات قد بدأت في سليانة قبل عدة أيام، بعد أن وثّق شريط فيديو اعتداء شرطي على راعي أغنام أمام مقر الولاية.

وفجّر الفيديو موجة غضب في البلاد التي اندلعت فيها ثورة قبل عقد، من جراء إحراق البائع المتجول محمد بوعزيزي نفسه احتجاجًا على سوء تعامل السلطات معه.

(ي ح)