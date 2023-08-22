احتجاجات مستمرة لليوم الثالث على التوالي في السويداء واضراب عام

تستمر الاحتجاجات والاضرابات السلمية في مناطق متفرقة في السويداء لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي في البلاد، وتدهور الواقع المعيشي، مطالبين بإسقاط "النظام السوري" وتنحي بشار الاسد، وعودة الحياة إلى طبيعتها والعيش بكرامة.

وفي هذا السياق شهدت قرى وبلدات بكا ومردك ومجادل وسالة والرحا وسميع والمجيمر وعرمان والقريّا وحرّان بريف السويداء وقفات احتجاجية صباحية، تأكيداً على الاستمرارية في الإضراب العام حتى تنفيذ المطالب، وسط إغلاق الطرقات الرئيسة بالإطارات المطاطية المشتعلة.

كما شهدت قرية قيصما بريف السويداء الشرقي إضرابا عاما وإغلاق مبنى البلدية والطرقات الرئيسية.

وأشار المرصد، أمس إلى، خروج المئات في مدينة السويداء في مظاهرة احتجاجية في ساحة "السير" وسط مدينة السويداء رافعين شعارات "تنادي بالحرية وبرحيل بشار الاسد"، حيث ردد المتظاهرون شعارات "يالله إرحل يا بشار"، و"الشعب السوري واحد" و"بدنا المعتقلين".

وافاد المرصد ان المتظاهرين نددوا بسياسة حكومة دمشق التي تتجاهل مطالب المواطنين بتحسين الظروف المعيشية بعد الانهيار الكبير في الأوضاع الاقتصادية وطالبوا بتطبيق مشروع سوريا لا مركزية كحل لإنهاء معاناة السوريين، كما خرج العديد من المواطنين في مظاهرة أخرى في قرية الصورة بريف السويداء الشمالي، تزامناً مع قيام المتظاهرين بإغلاق مبنى البلدية.

وخرج العشرات من أبناء بلدة عريقة في ريف السويداء الغربي في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتطبيق القرار 2254، كما شهدت قرى وبلدات الهويا وقنوات ومجادل وريمة حازم وولغا والكفر وذيبين إضراباً كاملاً في ريف السويداء والالتحاق بالمدينة.

(س ع)