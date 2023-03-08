احتجاجات مرتقبة تجوب العالم في اليوم العالمي للمرأة

تشهد مدن كبرى في العالم تنظيم احتجاجات دفاعاً عن قضايا عديدة شكلت تحديات كبرى للمرأة خلال العام المنصرم، من حكم طالبان في أفغانستان، إلى القمع الهائل للاحتجاج الذي نتج عن مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد الشرطة الإيرانية، وغيرها من القضايا.

وأعرب مسؤولون في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن استيائهم من كون النساء "ما زلن أولى ضحايا الحروب وتمثيلهن ضئيل في المفاوضات الدبلوماسية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين إن "تحقيق المساواة بين الجنسين يزداد بعداً"، موضحاً أنه "بالوتيرة الحالية، تحدد هيئة الأمم المتحدة للمرأة إمكانية تحقيقها بعد 300 عام من الآن".

كما ذكر غوتيريش مثال أفغانستان نظراً لأن "النساء والفتيات شطبن من الحياة العامة".

وأعيد فتح الجامعات الأفغانية الإثنين بعد العطلة الشتوية الطويلة، للرجال فقط، إذ لم يعد يُسمح للنساء بالدراسة منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021.

وفي أوروبا ستُنظم مسيرات الأربعاء في دول عدة من بينها فرنسا للمطالبة بـ"المساواة في العمل والحياة"، وستُنظم المسيرات في نحو 150 مدينة. وهو عدد أكبر بكثير من السنوات السابقة، بحسب المنظمين.

كما سيركز التحرك على معارضة إصلاح المعاشات التقاعدية الذي يعتبر غير عادل للمرأة.

بيد أنه في أماكن أخرى من العالم حُظرت التظاهرات، كما هو الحال في لاهور بشرق باكستان، وبررت السلطات قرارها بوجود "لوحات إعلانية ولافتات مثيرة للجدل".

وفي كوبا، وبسبب عدم قدرتها على التظاهر بحرية، ستتجاوز المنظمات النسائية المستقلة الاحتفالات الرسمية عبر تعبئة "تظاهرة افتراضية" على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل زيادة الوعي بشأن جرائم قتل النساء.

وفي المكسيك وتحت شعاري "لا امرأة تُقتل بعد اليوم" و"ضد عنف الذكور والعمل غير المستقر"، ستُنظم تظاهرة في المدن الرئيسية في هذا البلد الذي سجلت فيه 969 جريمة قتل لنساء في 2022، حسب الأرقام الرسمية.

وستشهد كولومبيا تنظيم تجمعات للمطالبة بإجراءات للحد من الزيادة في عدد جرائم قتل النساء، التي ارتفع عددها من 182 في 2020 إلى 614 العام الماضي، حسب أرقام النيابة العامة.

(م ش)