احتجاجات لبنانيّة على وقع انهيار العملة المحلّية

وشهدت بيروت ومناطق عدّة احتجاجات خرجت في المساء للاحتجاج على السياسات النقديّة والاقتصادية.

وأقدم شبّان في العاصمة والبقاع وشمال البلاد على قطع الطرق وإشعال الإطارات المطاطية.

وتشهد أسواق الصرف الموازية أو ما يعرف بـ "السوق السوداء" ارتفاعاً في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية بشكل متسارع، تجاوز مستوى 6 آلاف ليرة لبنانية لقاء الدولار الواحد، مقابل 1500 ليرة لبنانية كسعر رسميّ يحدّده المصرف المركزي، لتمويل واردات القمح والوقود والدواء.

وأفادت مصادر اقتصادية أنّ شركات ومؤسسات عدّة توقّفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيار إضافيّ، ممّا ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات.

ويُخشى من انزلاق البلاد إلى فوضى أمنية تترجم الأزمات المعيشية التي ستجعل أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر.

وكانت تقارير وأبحاث دولية قدّرت أنّ نحو مليون لبناني سيصبحون بلا أعمال ورواتب في النصف الثاني من السنة الجارية.

)ي ح)