احتجاجات إيران تخلّف قتلى وجرحى ومناطق من الأهواز بلا انترنت

وقالت قناة "إيران انترناشيونال" إن "هناك معلومات تفيد بوقوع قتيلين وجرحى في إطلاق نار مباشر من قبل قوات الأمن على محتجين في مدينة اليجودارز التابعة لمحافظة لورستان غرب إيران".

وجاءت هذه الاحتجاجات بعدما دعا ناشطون لها لدعم المحتجين في محافظة خوزستان الذين يطالبون لليوم السابع على التوالي بتوفير المياه لسكان هذه المحافظة التي يقطنها قرابة 5 ملايين نسمة.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر محلية في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، إن السلطات عادت إلى قطع شبكة الانترنت عن المدينة على خلفية خروج احتجاجات شعبية واسعة بسبب أزمة المياه.

ونقلت قناة إيرانية معارضة عن المعارضة قولها إن "الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول انقطع في بعض مناطق الأهواز التي كانت مسرحًا لاحتجاجات واسعة النطاق وفي مناطق أخرى بالأهواز انقطع الإنترنت بشدة".

كما أفاد ناشطون عبر منصات اجتماعية بانقطاع شبكة الانترنت عن مدينة المحمرة الواقعة أقصى محافظة خوزستان والمحاذية للحدود العراقية على خلفية احتجاجات بسبب أزمة المياه.

وشهدت مدن محافظة خوزستان التي يقطنها قرابة خمسة ملايين نسمة احتجاجات منذ الخميس الماضي وحتى فجر اليوم الجمعة تطالب بتوفير المياه.

وقطعت السلطات قبل أيام شبكة الانترنت عن المحافظة لكن وسائل إعلام حكومية زعمت الخميس إن شبكة الانترنت عادت إلى الخدمة بعدما شهدت مناطق المحافظة حالة من الهدوء.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن ثمانية متظاهرين على الأقل قتلوا بالرصاص حتى يوم الخميس، فيما يقول مسؤولون حكوميون أيضًا إن ضابط شرطة قتل في الأيام الأخيرة في مدينة معشور.

من جهة أخرى، دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أهالي خوزستان إلى مواصلة احتجاجهم "بشكل قانوني" وعدم السماح "بإساءة العدو".

وبحسب روحاني "فإن الاحتجاج حق لأهالي خوزستان، لكن في الوقت نفسه، حسب قوله، في خضم الاحتجاجات، قد يلجأ "شخص إلى حمل السلاح".

(د ع)