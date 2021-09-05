احتجاجات في روسيا ضد ضغوط الحكومة على الإعلام المستقل

ويخضع لهذا التصنيف المنظمات التي تتهمها هيئة الرقابة على وسائل الإعلام الحكومية بتلقي تمويل من الخارج، لكن منتقديه ينظرون إليه باعتباره إجراء عقابيّاً موجهاً ضد وسائل الإعلام المعارضة.

ونتيجة لتصنيفها ستضطر المؤسسات الإعلامية إلى وصف كل محتواها في روسيا بأنه منتج من "وكيل أجنبي"، ما يدفع بعض المعلنين إلى سحب تمويلهم.

وقال مرشح المعارضة نيكولا كافكازكي في تجمع حاشد، السبت، "تريد سلطاتنا القضاء على المشهد الإعلامي بالكامل"، ووصفها بأنها خطوة "أورويلية" (نسبة إلى الروائي البريطاني جورج أورويل) من قبل الحكومة.

وتم تطبيق التصنيف الشهر الماضي على محطة البث التلفزيوني عبر الإنترنت دوزد، التي انتقدت السلطات، كما طبقت في وقت سابق على موقع ميدوزا الإخباري ومقره ريغا.

ويرى النقاد أن التسمية هي شكل من أشكال الضغط على وسائل الإعلام الحرة قبل الانتخابات الوطنية القادمة التي ستجرى بدءا من 17 أيلول/ سبتمبر.

(د ع)