احتجاجات في محافظة ذي قار العراقية.. والمحافظ يتوجه إليها

وقال مصدر أمني عراقي، إنه "تم طرد قائممقام قضاء الرفاعي الجديد من قبل المحتجين وإغلاق المبنى بالكامل"، بحسب ما أفادت شبكة السومرية نيوز.

وفي السياق ذاته، أضاف المصدر إن "قوة من الجيش منعت موظفي ديوان محافظة ذي قار من دخول المبنى".

هذا وتوجه محافظ ذي قار المكلّف عبد الغني الأسدي إلى قضاء الرفاعي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أحرق عشرات المحتجين في محافظة ذي قار قضاء الغراف الإطارات على الشارع الرئيس بين الناصرية والغراف، مطالبين بتوفير الخدمات.

ويشار إلى أن محافظة ذي قار تشهد بصورة مستمرة احتجاجات متصاعدة منذ أعوام، على خلفية تردي الأوضاع في المحافظة.

(ش ع)