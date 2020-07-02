احتجاجات في أوروبا تنديداً بالعنف واستهداف 3 نساء في كوباني

تنديدًا بالعنف المُمارس ضد المرأة، واستهداف ثلاثة نساء مناضلات في كوباني، تظاهر واحتج العشرات من النساء الكرديات في مدن دويسبورغ، كولن وفرانكفورت الألمانية، في مدن مرسيليا ورينش فيلييه-لوبيل، ولوزان الفرنسية.

وفي جميع الفعاليات المنددة، رفعت النساء أعلام وحدات حماية المرأة، أعلام حركة المرأة الكردية- أوروبا، إضافة إلى صور الشهيدات الثلاث، وصور الأم عقيدة، هفرين خلف وزينب جلاليان.

وردّدت النساء في احتجاجهن هتافات "لا للعنف ضد المرأة" و "النساء والحياة والحرية" و "احتلوا كردستان" و "يعيش القائد أوجلان".

وذكرت النساء في فعاليتهن أن ملايين النساء حول العالم يعانين من العنف كل يوم، والعديد منهن يفقدن حياتهن.

كما أدانت الفعاليات المقامة استشهاد 3 نساء كرديات في قرية حلنج شرقي كوباني بقصف الاحتلال التركي، وأشارت أيضًا إلى أن الدولة التركية تريد إفشال ثورة روج آفاي كردستان.

أيضًا تطرقت النساء في فعاليتهن إلى وضع الناشطة السياسية زينب جلاليان، والسؤال عن مصيرها، وقلن إن جميع أنواع العنف يتم بطريقة منظمة.

(س و)