احتجاجات في ألمانيا تنديداً بالعنف ضد المرأة

وشارك في الاحتجاج عدة تنظيمات نسائية منها (المرأة الشابة، اتحاد النساء المهجرات، ممثلات عن مؤسسات ياني كادن، زور، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني).

ونددت النساء خلال فعاليتهن بمقتل مريم شاهين، التي قُتلت على يد طليقها بتاريخ 1 أيار، وطالبن بمعاقبة قتلة النساء.

وأعلنن أيضاً أنهن سيواصلن نشاطهن، ودعون إلى تعزيز الوحدة والنضال والتنظيم ضد العنف.

أيضاً شهدت مدينة دوسلدورف الألمانية قبل أيام احتجاجات مماثلة تنديداً بالعنف.

وهذا وتأتي الاحتجاجات المنددة بدعوة من حركة المرأة الكردية- أوروبا، التي دعت النساء إلى عدم التزام الصمت تجاه العنف، وزيادة النضال.

(س و)