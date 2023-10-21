احتجاجات في عاصمتين أوربيتين تنديداً باختطاف وريشة مرادي

نظمت منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR)، وقفة احتجاجية في العاصمة السويدية ستوكهولم وعاصمة بلجيكا بروكسل، للتنديد باختطاف سلطات الدولة الإيرانية، عضوتها وريشة مرادي، وفق وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

ونظمت الوقفة الاحتجاجية، في الساحات الرئيسة في ستوكهولم وبروكسل بحضور العشرات من الناشطات والناشطين، حمل خلالها المشاركون صور الناشطة، ورددوا شعارات مناهضة لممارسات الحكومة الإيرانية ضد الناشطين المدنيين والسياسيين.

كما دعوا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى الرد في أسرع وقت ممكن، على اختطاف وريشة مرادي.

واختطفت قوات تابعة للدولة الإيرانية عضوة منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان وريشة مرادي، في مدينة سنه بشرق كردستان في الأول من آب المنصرم، وفقاً لبيان أصدرته (KJAR) في وقت سابق.

(س ع)