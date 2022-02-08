احتجاجات السويداء تستمر وسط قطع للطرق الرئيسة

لليوم الثالث على التوالي، تستمر احتجاجات السويداء، إذ بدأ أهالي من قرى ريف السويداء الشمالي بالاحتجاج ضد حكومة دمشق وسياساتها التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية.

وبحسب ما أفاده المرصد السوري، فإن المتظاهرين عمدوا إلى قطع أوتوستراد دمشق – السويداء من جهة الريف الشمالي بالإطارات المشتعلة، حيث يسمح المحتجون لعمال القطاع الخاص والمدرسين وطلاب المدارس والجامعات بالمرور.

ومنذ ثلاثة أيام تشهد مدينة السويداء احتجاجات واسعة للأهالي ضد حكومة دمشق، إثر قرارها الأخير باستبعاد بعض الشرائح من "الدعم الحكومي" في ظل الواقع المعيشي المتدهور.

وتطورت الاحتجاجات إلى أن وصلت الهتاف بـ "إسقاط رأس النظام السوري بشار الأسد" والمطالبة بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي ينص على الانتقال السياسي في سوريا.

(د ع)