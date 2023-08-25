احتجاجات السويداء مستمرة ليومها السادس والعاصمة تتضامن عبر منشورات ورقية

تستمر الاحتجاجات في يومها السادس ضمن مناطق متفرقة من السويداء وريفها، حيث خرج صباح اليوم أهالي قرية حوط وقرى وبلدات أخرى بريف السويداء بوقفة احتجاجية، تحت شعار "معا بحراك سلمي من أجل وطن كريم"، وذلك استمراراً للاحتجاجات والمطالبة بـ "إسقاط النظام" و "تطبيق القرار الأممي 2254"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامناً مع ذلك، يستمر توافد أهالي قرى وبلدات السويداء باتجاه مركز المدنية وتحديداً إلى ساحة الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في التظاهرة، بحضور رجال الدين ومشاركة كبيرة للنساء، في احتجاجات السويداء التي انطلقت بتاريخ 20 آب الجاري.

وفي العاصمة دمشق، أعلن ناشطون تضامنهم مع الاحتجاجات عبر كتابات ورقية انتشرت أمس في عرطوز البلد وجسر الرئيس "البرامكة" والسومرية والعاصمة دمشق.

وجاء في الكتابات: "أيها الساجدون على عتبات الجوع ثوروا فإن الخبز لا يأتي بالركوع"، "ارحل عنا بدنا نعيش"، "يسقط الأسد"، "ثورة لكل السوريين هاي الثورة مالها حل غير النصر"، "يسقط النظام الإجرامي الأسد لا مستقبل له في البلاد".

(د ع)