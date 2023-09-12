احتجاجات السويداء مستمرة دون انقطاع ليومها الثالث والعشرين

تجمّع العشرات من أهالي السويداء اليوم، في ساحة السير "الكرامة" وسط مدينة السويداء للمشاركة في الاحتجاجات المطالبة بـ "إسقاط النظام" وتنفيذ القرار 2254 والانتقال السياسي.

ويأتي ذلك استمراراً لسلسلة الاحتجاجات اليومية التي تشهدها السويداء لليوم الثالث والعشرين على التوالي بمشاركة نسائية واسعة.

ومنذ 20 آب، تستمر الاحتجاجات في السويداء وبعض البلدات المحيطة بها، حيث عمد المحتجون لإغلاق مراكز "حزب البعث" وقطع للطرق، فيما يجددون كل يوم مطالبهم بتغيير سياسي و"إسقاط النظام".

كما يعبّرون عن الاستياء لما وصلت إليه البلاد؛ من تدهور كبير في الواقع الاقتصادي وتجاهل حكومة دمشق وتقاعسها عن القيام بأي تحرك لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين بعد انهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع كبير شهدته أسعار المواد الأساسية، لجانب تعنتها في سياستها الرامية لإرضاخ السوريين، وعدم تقبل أي حل سياسي.

(د ع)