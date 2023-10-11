احتجاجات المعلمين في جنوب كردستان ضد سلطات PDK مستمرة

قاطع المعلمون المتعاقدون في محافظة السليمانية بجنوب كردستان، قبل نحو شهر الدوام الرسمي؛ بسبب عدم دفع سلطات جنوب كردستان التي تهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، رواتبهم عن ثلاثة أشهر، وعدم توفير فرص العمل والتعيين.

وما زالت هذه المقاطعة مستمرة حتى الآن، وأكد المعلمون أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تستجيب السلطات لمطالبهم، حسب ما ذكرت وكالة روج نيوز.

وأشارت الوكالة إلى تواصل احتجاجات المعلمين المتعاقدين، حيث تجمّعوا في السليمانية وبلدة قلادزى التابعة لإدارة رابرين، أمام أبواب مديريات التربية.

وأفادت الوكالة بتأكيد المعلمين في احتجاجاتهم على أن الحكومة تجعل الحياة المعيشية صعبة على المعلمين يوماً بعد يوم وبوسائل مختلفة، ودعوتهم السلطات إلى عدم التضحية بالقطاع التعليمي والاستجابة لمطالبهم في أسرع وقت، وتحديد موعد دفع الرواتب وتوفير فرص التعيين في أقرب وقت ممكن.

(ل م)