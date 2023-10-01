احتجاجات المعلمين المتعاقدين تتواصل في جنوب كردستان

ذكرت وكالة روج نيوز أن احتجاجات المعلمين المتعاقدين في باشور كردستان تجددت اليوم الأحد، من أجل المطالبة بحقهم في التعيين على الملاك الدائم، حيث خرجوا منذ ساعات الصباح في السليمانية ورابرين وحلبجة وكوي وكرميان إلى الميدان.

وأشارت الوكالة إلى أن المعلمين المتعاقدين طالبوا في نشاطاتهم الاحتجاجية، الحكومة بتعيينهم بشكل فوري وعدم تأجيل مطالبهم، كما طالبوا بمستحقاتهم المالية عن 3 أشهر، التي لم تدفع لهم بعد، وأكدوا أنه إذا لم يتم دفع رواتبهم فإنهم لن يفتحوا أبواب المراكز الدراسية.

هذا وتتواصل احتجاجات معلمي السليمانية ومقاطعتهم للدوام رداً على عدم صرف الرواتب وعدم توفير فرص العمل والتعيينات للجيل الجديد، وتعيين المتعاقدين منهم على الملاك الدائم، مطالبة الحكومة بتحقيق مطالبهم، لكن وزارة التربية والتعليم وحكومة الإقليم تتجاهل هذه المطالب.

(ل م)