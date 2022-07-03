احتجاجات على اتفاقية مدريد في عاصمة النرويج

وانضم إلى المظاهرة التي نظمت من قبل مركز المجتمع الديمقراطي الكردي والتضامن مع كردستان ، في أوسلو عاصمة النرويج، مئات الأشخاص .

خلال المظاهرة تم التنديد بالاتفاقية التي اعتبرت معاداة للكرد، مقابل عضوية السويد وفنلندا في الناتو.

وحول ذلك تحدث الرئيس المشترك لمنظمة التضامن مع كردستان السويدية ستينا بركستان، ورئيس الحزب الأحمر النرويجي في أوسلو سيفاش موباشري ، مع ممثل مبادرة السلام (Fredsînîtîatîvet) .

ونوه المتحدثون إلى أن السويد وقعت على الاتفاقية الأكثر قذارة في التاريخ من أجل عضوية الناتو ، وقالوا بأن هذا الشيء عار كبير .

وانتهت المظاهرة بترديد شعارات " قاطعوا تركيا " و " أردوغان إرهابي " و " تضامنوا مع كردستان "

(سـ)