احتجاجاً على قطع المياه مئات العراقيين يتظاهرون أمام السفارة التركية

خرج المئات من العراقيين في مظاهرة تلبية لدعوات أطلقتها "اللجنة المركزية لتلبية نداء الوطن".

ورفع المحتجون لافتات تدين شح مياه نهري دجلة والفرات، وقطع تركيا للمياه عن البلاد.

وانتقد المحتجون إجراءات الحكومة العراقية وعدم قدرتها على تحريك هذا الملف الحيوي على الرغم مما وصفوه بـ ”الميزانيات الانفجارية” التي يملكها العراق مقابل الحلول “البدائية” التي يلجأ إليها في حل هذه الأزمة.

وهدد المشاركون بتدويل قضية المياه ومقاطعة البضائع التركية في العراق.

ويعاني كل من العراق وشمال وشرق سوريا من أزمة مياه ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة، إذ تحبس الدولة التركية بواسطة سد إليسو مياه نهر دجلة، في الوقت الذي تحبس فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك.

وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين، حيث انخفض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية، ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلاد.

(س ع)