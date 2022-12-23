احتجاجاً على مجزرة باريس...متظاهرون ينزلون إلى شوارع كوباني

نددَ العشرات من أهالي مدينة كوباني مساء اليوم الجمعة، بمجزرة باريس التي راح ضحيتها 3 شهداء و3 جرحى كرد، في عملية إطلاق نار نفذها أحد الأشخاص في مركز أحمد كايا الثقافي في الحي العاشر بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأطلق المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة المرأة الحرة وسط المدينة، عبارات "تحيا مقاومة الشعب الكردي، الانتقام الانتقام، تحيا حركة التحرر الكردستانية، يحيا القائد آبو".

وخلال ذلك تحدثت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات رودين بوزان وقالت إن مطلب الكردستانيين هو أن تتم محاكمة عادلة لمرتكب المجزرة البشعة في باريس، مضيفةً "لا تزال الحكومة الفرنسية صامتة حيال ما ارتكبته الاستخبارات التركية عندما استهدفوا 3 مناضلات كرديات من بينهن القيادية ساكينة جانسز، ها هم اليوم يستهدفون إرادة الشعب الكردي مرة أخرى، على الحكومة الفرنسة أن تقدم أدلة واضحة حول الحادثة وتقدمهم للعدالة".

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم والذي له سوابق إجرامية، وقد أطلق سراحه من السجون الفرنسية قبل 10 أيام.

هذا ومن المقرر أن يتظاهر الكردستانيون في أرجاء العالم يوم غد السبت، تنديداً بمجزرة باريس والهجمات المستمرة ضد الشعب الكردي.

(ز س)

ANHA