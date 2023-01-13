احتجاجاً على العزلة المشدّدة على القائد أوجلان.. مواطن في ميردين يضرم النار في جسده

قام المواطن ويسي تاش (بوبو) بإضرام النار في جسده في المنطقة الصناعيّة الصغرى في آرتوكلو في مدينة ميردين في الليلة الماضية، احتجاجاً على العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

ونُقل المواطن ويسي تاش البالغ (65) عاماً من العمر إلى مستشفى التدريب والبحث في ميردين إلّا أنّه فارق الحياة هناك.

وكان ويسي تاش قد كشف عبر مقطعٍ مصوّر سجّله قبل قيامه بإضرام النار في جسده، سبب تنفيذه لهذه الفعاليّة. إذ قال فيه: "سوف أحتجّ على العزلة المفروضة في إمرالي، وليس لديّ أيّ أهدافٍ أو مساعٍ غير هذا. أنا أضحّي بروحي في سبيل هذه القضيّة، أضحّي بها في سبيل قائد كردستان، ولطالما قضيت حياتي في سبيل هذه القضيّة".