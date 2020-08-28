احتجاجاً على اعتقاله.. صحفي معتقل يضرب عن الطعام في سجون باشور كردستان

وتشن السلطات الأمنية التابعة لحكومة إقليم باشور كردستان منذ 19 آب الجاري حملة اعتقالات واسعة طالت الصحفيين والنشطاء والمعلمين، وذلك على خلفية احتجاجهم لعبور شاحنات تركية إلى أراضي باشور كردستان.

وبين المعتقلين، الصحفي أحمد زاخويي الذي اعتقل على خلفية متابعته للاحتجاجات في زاخو، أعلن عن بدء بالإضراب عن الطعام منذ يومين.

فيما لم توضح بعد، السلطات عن مصير الصحفي أحمد زاخويي إلى جانب العشرات من الصحفيين الأخرين والتهم الموجهة إليهم.

وقد نشر مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين وثيقة تحمل أسماء 45 معتقلاً، بينهم صحفيين ونشطاء مدنيين ومعلمين في منطقتي زاخو وبهدينان، إلى جانب العشرات لم يعرف أسمائهم بعد.

(ش م)