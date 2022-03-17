احتفاليتان في كوباني وقامشلو بمناسبة قدوم نوروز

يستمر شعب شمال وشرق سوريا، بالاحتفال بعيد نوروز مع قرب حلوله، وفي السياق نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات وحركة الطلبة الديمقراطيين احتفاليتين منفصلين في كوباني وقامشلو.

كوباني

وأقيمت الاحتفالية في بلدة طاشلوك شرق مقاطعة كوباني بحضور العشرات من الأهالي.

وقبل البدء بالاحتفالية التي أقيمت أمام مبنى مجلس بلدية طاشلوك، وقف الحضور دقيقة إجلالا لأرواح الشهداء تلاه إلقاء الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، هبون خليل، كلمة أكدت من خلالها على تحقيق النصر المحتوم بيد الشبيبة، وأضافت: "كما أوقد العشرات من الشبان نار نوروز بأجسادهم وقاوموا الأعداء والفاشية عبر التاريخ فإن الشبيبة سيكملون مسيرة النضال هذه وسيحققون النصر".

كما ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية شيران خليل إسماعيل كلمة شرح من خلالها تاريخ نوروز ومدى ارتباط الشعب الكردي به والمقاومة التي أبداها كاوا الحداد ضد الأعداء وكيف أنه انتصر عليهم وأوقد نار النصر في نوروز.

وأشار خليل إسماعيل إلى أنه بروح نوروز سينتصر الشعب الكردي على أعدائه ويدحر الاحتلال والخونة، وأنهم سيحققون الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

ومن ثم أشعل الأهالي نار نوروز وسط ترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان وعيد نوروز.

وبعدها عقد الأهالي حلقات الدبكة على أنغام الموسيقى الشعبية.

قامشلو

فيما أقيمت احتفالية قامشلو في ملعب هيثم كجو شرق المدينة، بمشاركة طلبة مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، نيشان هركول، كلمة هنأ فيها عموم الشعب بحلول عيد نوروز. وتابع قائلاً "هذا العيد هو عيد قائدنا عبد الله أوجلان، وعيد 50 سنة لحركة حرية كردستان".

ثم قدمت فرق (دنكدا، ساز وأواز، وجيجكى كردستان) فقرات غنائية، عقد الحضور على وقعها حلقات الدبكة.

هذا وتندرج الاحتفاليتين ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشهدها منطقة شمال وشرق سوريا احتفاءً بقدوم عيد نوروز الذي يصادف الـ21 من آذار/مارس من كل عام.

(كروب/ج)

ANHA