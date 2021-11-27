احتفاليتان في كوباني وحلب في ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني

ونظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات احتفالية بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني, شارك فيها المئات من أهالي مقاطعة كوباني وممثلو مؤسسات الإدارة الذاتية وممثلون عن أحزاب كردية.

وأقيم الاحتفال في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني وزينت الساحة بصور القائد عبدالله أوجلان.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات محمد محمود كلمة بارك فيها الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني على القائد عبدالله أوجلان وعلى عوائل الشهداء, وقال بأن هذا العام سيكون عام تحرير القائد عبدالله أوجلان.

وتحدث محمد محمود عن استمرار نضال حزب العمال الكردستاني في وجه الفاشية التركية منذ 43 عاماً، على الرغم من محاولات القضاء على النضال التحرري الكردي.

ثم قدمت فرقة الشهيدة ديلان التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن في مقاطعة كوباني عرضاً فنياً للرقص الكردي الفلكلوري, وبعدها قدمت فرقة بوطان عرضاً غنائياً لتنتهي الاحتفالية بعقد الحضور حلقات الدبكة احتفاءً بذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني.

حلب

وفي مدينة حلب تجمع اليوم الآلاف من الأهالي في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود للاحتفال بالذكرى الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

المشاركون حملوا أعلام حزب العمال وصور القائد عبد الله أوجلان، إلى جانب تزيين مكان الاحتفالية بصور الشهداء الأوائل في حزب العمال أمثال كمال بير ،محمد خيري درموش، وعاكف يلماز.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمتين باسم كل من أهالي حي الشيخ مقصود ألقاها مصطفى حمو، وباسم لجنة حرية القائد ألقتها آمنة خضرو.

الكلمتان بدأتا بتهنئة كافة الشعوب التواقة للحرية بحلول ميلاد حزب العمال الكردستاني، "الحزب الذي أصبح قبلة لكل الأحرار من كافة شعوب الشرق الأوسط لمحاربته الفاشيين.

وأردفت الكلمتان إن المشاركة في حملة إخراج اسم حزب العمال الكردستاني من لوائح الإرهاب تعتبر رداً للجميل على النضال والتضحيات الجسيمة التي بذلها الحزب في حفظ وصون الشعوب من الإبادة بمختلف أنواعها.

وانتهت الكلمتان بالتعهد بالسير على خطا شهداء الحرية الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء في أجزاء كردستان الأربعة.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية وفقرات من الرقص الفلكلوري قدمها كل من الفنان أحمد خاني، وفرقة آكري للغناء، وفرقة الشهيد سرحد للرقص الفلكلوري، وفرقة جياي هاوار ومجموعة من الفنانين. وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الأهالي.

(كروب/ك)

ANHA