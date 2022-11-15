احتفاليتان في كوباني بالذكرى السنوية الـ44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني

في ناحية الجلبية، اجتمع العشرات من الشبيبة وأهالي الناحية في ساحة المدرسة واحتفلوا باقتراب ذكرى تأسيس PKK، وعقدوا حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية ورفعوا صوراً للقائد عبد الله أوجلان.

وألقى خلال الاحتفالية عبد الرحمن شيخ خلف الرئيس المشترك للجنة التنظيمية لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية جلبية كلمة بارك فيها للقائد أوجلان وأسر الشهداء وعموم الشعب الكردستاني ولحزب العمال الكردستاني ذكرى تأسيسه.

كما استذكر شهداء الحرية، وفي مقدمتهم الشهيد حقي قرار؛ أول شهيد ضمن صفوف الحزب، وعاهد بالمضي على دربهم.

كما شهدت بلدة طاشلوك شرق مدينة كوباني احتفالية مماثلة شارك فيها العشرات من الأهالي، إذ تأتي هذه الاحتفاليات في إطار الفعاليات التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا بحلول ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني الذي يصادف الـ27 من تشرين الثاني.

(ج م/د)

ANHA