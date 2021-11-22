احتفالية ومحاضرة في نواحي قامشلو بمناسبة حلول ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني

كركي لكي

ويصادف الـ27 شهر تشرين الثاني الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني، ولذلك عقد كل من مجلس الشعب في ناحية كركي لكي ومصطفاوية اجتماعين لأجل الاستماع لحديث القائد أوجلان.

وعقد الاجتماع في كركي لكي في نقابة العمال في بلدة رميلان بحضور العشرات من الاهالي وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة الصمت، ومن ثم عرض سنفزيون تتضمن حديث القائد أوجلان حول تأسيس حزب العمال الكردستاني.

أما في بلدة مصطفاوية التابعة لناحية كركي لكي، حضر الاجتماع العشرات من الاهالي الذي عقد في مجلس البلدة. وبعد الوقوف دقيقة الصمت، عرض أعضاء المجلس سنفزيون لأحاديث القائد أوجلان.

وانتهى الاجتماعان بالشعارات التي تحي نضال القائد أوجلان.

تربه سبيه

وفي نفس السياق نظم مجلس بلدتي حلوة و تل معروف التابعتان لناحية تربه سبيه حفلة جماهيرية لأهالي البلدتين للاحتفال بذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني pkk والتي اقيمت في قرية خريجة والتي زينت مكان الاحتفال بصور القائد عبدالله اوجلان و اعلام حزب العمال الكردستاني.

بدأت الحفلة بكلمة مؤتمر ستار القتها العضوة فهيمة تمو والتي باركت ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني على كافة الشعوب المتعايشة في الشرق الاوسط و اشارت الى ان حزب العمال الكردستاني نظم نفسه منذ البدايات ليحارب و يحمي حقوق الشعب التواق للحرية و التي مورست بحقه السياسات التعسفية لطمس حريته و هويته .

فيما اوضحت الادارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه هدية شمو ان مرور 44 عاما من تأسيس حزب العمال الكردستاني لم يكن خطوة سهلة لان تأسيسه كان على فكر و فلسفة القائد عبدالله اوجلان وقام بتقديم الاف الشهداء و الجرحى في كافة انحاء كردستان و الشرق الاوسط و قام بتحرير الشعوب و المكونات و قامت ضد الظلم و العبودية.

فيما تلاها القاء عدة فنانين لأغاني كردية ثورية حيث على وقعها تمت علق حلقات الدبكة من قبل الاهالي وسط فرح عارم .

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ANHA