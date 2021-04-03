احتفالية ترفيهية لأبناء الشّهداء في الشّهباء

وأقيمت الاحتفالية لـ 63 طفلاً وطفلة ذوي أعمار مختلفة، في صالة ميهتان للثقافة والفن بناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، وزيّنت الصالة بالبالون والرسومات الطفولية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل النائبة في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لإقليم عفرين وفاء الحسين، قالت فيها: "اليتم هو شخص يحتاج للحب والحنان والعطف من قبل الجميع، فمن خلال هذا اليوم الذي يحتفل به العالم أجمع، نحاول من خلال هذه الاحتفالية أن نقول للأيتام إنّهم بمثابة أبنائنا وبناتنا".

وأضافت وفاء: "ولا يوجد فرق بينهم وبين أي طفل آخر، وعلينا أن ندخل الفرحة والبهجة إلى قلوبهم النقية الصافية، ونبعد عنها الفتنة والكآبة، وندمجهم في المجتمع كي يأخذوا دورهم الريادي في تقدّم وتطوّر المجتمع، كما نوجّه نداءنا إلى كافة الحضور والعالم أجمع وإلى كل شخص ينبض قلبه بالإنسانية أن يحاولوا إسعاد هؤلاء الأطفال وتأمين حياة أفضل لهم".

ثم تخللت الاحتفالية فقرات غنائية متنوّعة من قبل فرقة غصن الزيتون، ودبكات شعبية، تلاها تقديم عرض سينفزيوني تحت عنوان (حقل المنيع) يروي قصة الصراع بين الحيوانات الأليفة والمفترسة، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان (أحلام بلا ألوان) يروي كيف تبعثرت أحلام الأطفال خلال فترة الهجرة.

ثمّ اختتمت الاحتفالية بتقديم مسابقات رياضية، ثقافية، ترفيهية، وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال.

(ل ش/إ)

ANHA