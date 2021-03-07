احتفالية لنساء منبج بمناسبة يوم الثامن من آذار

انطلقت فعاليات الحفل الذي أقيم في قرية طوق الخليل الواقعة في خط المحترق جنوب غربي منبج، بتوافد المئات من أهالي المدينة والنساء مرتديات الزي الفلكلوري الخاص بالمنطقة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة الصمت, من ثم ألقيت عدة كلمات باسم نساء منبج، ألقتها كل من زهيدة إسحاق باللغة الشركسية، وباسم المكون التركماني ألقتها هناء محمد, وبالكردية ألقتها بريفان درويش وبالعربية من قبل عذاب عبود.

وباركت جميع الكلمات يوم المرأة العالمي على جميع نساء منبج ونساء العالم, وأشارت إلى أن هذا اليوم يعتبر احتفالاً بإنجازات النساء وشجاعتهن وثباتهن وأداء أدوار استثنائية في تاريخهن.

وأضافت الكلمات: إن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذي لم تحققه أي دولة بعد، أما في مناطق شمال وشرق سوريا فقدمت المرأة تضحيات كبيرة وكانت طليعية في مواجهة الإرهاب، ونوّهن بأن هذه المكتسبات لم تأتِ عبثاً، إنما كانت نتيجة لجهود جبارة وإرادة قوية استطاعت من خلالها المرأة التغلب على المفاهيم الخاطئة والعادات والتقاليد البالية التي كانت تقف عائقاً أمام المرأة.

لتتشابك أيدينا مع جميع نساء العالم

وباسم مجلس المرأة العسكري في مدينة منبج ألقت آمارة إبراهيم كلمة أشارت فيها: "نجتمع اليوم احتفالاً بقدسية دور المرأة، واحتفالاً بقدوم ربيع جديد تفتحت فيه الزهور المروية بقطرات دماء الشهداء والشهيدات".

وقالت: بروح المرأة المناضلة الحرة قاومت المرأة ضد الظلم وكسرت سلاسل العبودية وأصبحت تكتب تاريخها المشرف وبإصرار على النجاح. نحن هنا اليوم نقف وقفة عز وإباء لتتشابك أيدينا نحن النساء في كل أنحاء العالم وخاصة المرأة في شمال وشرق سوريا.

بعد إلقاء الكلمات، قدمت فرقة مركز الثقافة والفن التابعة لمقاطعة الشهباء مقطوعات غنائية قدمتها الفنانة نيروز سليمان, وفقرة غنائية تجمع مكونات منبج، كما قدمت فرقة كوران من مقاطعة كوباني فقرة غنائية.

فيما قدم مجلس المرأة العسكري في منبج فقرة دبكة فلكلورية, أيضًا قدمت الشابة زينب إسحاق أغاني من التراث الشركسي، وفرقة بوطان تركماني قدمت فقرة دبكة شعبية.

واختتمت الاحتفالية بعقد المحتفلين حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية والشعبية.

(كروب/س و)

ANHA